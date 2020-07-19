«المقلاع».. استخدامات متنوعة ووظيفة أساسية

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل ويتحدث اليوم عن «المقلاع».

«المقلاع» والحجر.. تعددت استخداماته، واختلفت من بلد إلى بلد. ولكنه يبقى الأداة التي يرمى بها الحجر إلى مسافات بعيدة. اسمه الشعبي في الإمارات «المقلاع» أو «الصبان». وهو آلة رمي للحجارة، بسيطة، استخدمها أهالي الإمارات في حقول الزرع والبر والبساتين لتخويف العصافير ومختلف أنواع الطيور والحيوانات وإبعادها عن المزروعات، كما كان يستخدم في صيد الطيور.

إن بعض أنواع «المقلاع» يتكون من حبلين تتوسطهما قطعة جلدية، يوضع بها حجر صغير، يتم إطلاقه بعد التلويح به عدة مرات، بسرعة، ثم إفلات أحد طرفيه، ويستعمل هذا السلاح بشكل واسع لصيد الطيور والحيوانات الصغيرة كما يمكن أن يستعمل بهدف الاستمتاع برياضة إصابة الأهداف.

وفي الماضي القريب، كان «المقلاع» يصنع من شعر الماعز، ومن ألياف النخيل.

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