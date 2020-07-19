بيع لوحة ريشتر مقابل أكثر من مليوني يورو

المصدر: ميونيخ - د ب أ

جرى بيع عمل مبكر للرسام الألماني جيرهارد ريشتر في مزاد بمدينة ميونيخ الألمانية بأكثر من مليوني يورو.

وتظهر اللوحة الزيتية التي رسمها ريشتر في عام 1968 بعنوان «كريستيانه وكيرستين» صورة بالأبيض والأسود، غير واضحة، لفتاتين صغيرتين.

ويمكن القول إن ريشتر هو الفنان الحي الأكثر تأثيراً في ألمانيا، وواحد من أكثر الفنانين قيمة في العالم.

ووفقاً لدار مزاد «كيترر كونست»، تم بيع اللوحة مقابل 2.625 مليون يورو في مزاد أول من أمس الجمعة. وستذهب اللوحة إلى أحد مقتني اللوحات في هونغ كونغ.

وفي مزاد بلندن عام 2014 على سبيل المثال، تم بيع لوحة ريشتر التجريدية «حائط» مقابل 17.4 مليون إسترليني.

وولد ريشتر في مدينة دريسدن، وتدرب في ألمانيا الشرقية على الرسم الواقعي الكلاسيكي، وتتضمنت أعماله سلسلة من الأنواع الفنية، مثل الحياة الصامتة، والصور الشخصية، والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى أشكال مختلفة من التجريد. ويوجد مرسمه في كولونيا.

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