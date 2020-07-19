100 ألف فيل ضحية الصيد الجائر منذ 2007

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منظمة «فيلة بلا حدود» أن أكثر من 100 ألف فيل قد قتل في أفريقيا منذ عام 2007 بسبب عمليات الصيد غير المشروعة.

وأشارت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع باحثين من جامعة واشنطن ومؤسسة «Amboseli Trust for Elephants» أن أكثر من 100 ألف فيل من نوعي (فيل السافانا وفيل الغابة) قتلوا منذ 2007 بأفريقيا بسبب استمرار الصيد غير المشروع.

وكشفت أن موجة صيد غير مشروع للفيلة، جديدة، بدأت بأرجاء أفريقيا للحصول على العاج عام 2005 تقريباً. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن الصيد غير المشروع للفيلة بلغ ذروته عام 2011 وتراجع منذ ذلك الحين، إلا أن الباحثين في هذه الدراسة الجديدة لاحظوا أن هذه الظاهرة تراجعت بمنطقة شرق أفريقيا فقط، خلال السنوات القليلة الماضية.

بينما ظلت عمليات الصيد غير المشروع للفيلة على وتيرتها دون تغيير في مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا منذ 2011، وعليه، بات استمرار جهود مكافحة هذه الممارسة لإنقاذ أعداد الفيلة، ضرورياً، وفقاً لمنظمة «فيلة بلا حدود».

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