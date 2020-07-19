كنغر يتجول في فلوريدا

المصدر: (دبي - البيان)

نجحت الشرطة الأمريكية في حي فورت لودرديل بولاية فلوريدا، في القبض على كنغر كان يتجول في المنطقة بحرية، وفق ما ذكرت شبكة «سي. إن. إن».

وكان رجال الشرطة اعتقدوا أن الأمر مجرد مزحة، أو مشاكسة، حينما تلقوا اتصالاً يفيد برصد الكنغر. ولكن، فوجئوا، حين وصلوا العنوان المحدد، أن الأمر جدي تماماً. وكان لا بد لهم من التعامل مع الحيوان الغريب، الذي ظهر في غير موطنه، فأمسكوا به وربطوه بطوق كلب. وأثارت الواقعة فضول السكان، الذين تجمعوا ليتابعوا رجال الشرطة الذين تعاملوا مع الكنغر ونجحوا بالسيطرة عليه.

ولا يعرف من أين ظهر الكنغر، لكن يعتقد أنه هرب من ملجأ للحياة البرية أو منزل أحد محبي الحيوانات الأليفة.

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