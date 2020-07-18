توأمان سعوديان يثيران التفاعل بمشروع بسيط

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح توأمان سعوديان في إثارة التفاعل معهما عبر مقطع فيديو على "سناب شات"، من خلال استثمارهما بمشروع مربح بسيط، يختص بعمل مشروب الكودرد والشاي والقهوة وبيعها في أحد الطرق في بريدة بمنطقة القصيم.

وانهالت الهدايا الثمينة على عبد الله وإبراهيم المهوس، المعروفين بـ"بايع كودرد بريدة"، وكان آخرها تقديم إحدى شركات العطور "سيارة" لهما بعد سرقة دراجة أحدهما، حسبما نشر موقع "عاجل" الإخباري.

وتكفّل رجل أعمال بدخلهما عشرة أيام، كما تكفلت إحدى الشركات بتأمين محل تجاري مدفوع الإيجار لمدة عامين وبموقع تجاري واستثماري متميز، واعتزمت إحدى الشركات بتجهيز المحل كاملاً من كل الاحتياجات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز