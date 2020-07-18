تكريم نجمة «تايتانيك» في تورنتو

المصدر: (مونتريال - أ ف ب)

تنال الممثلة البريطانية كايت وينسليت جائزة «تريبيوت أكتور أوورد» خلال الدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي في سبتمبر، على ما أعلن المنظمون أول من أمس.

وسيقام الحدث في 15 سبتمبر بصورة افتراضية لمناسبة هذا المهرجان وهو الأهم من نوعه في أمريكا الشمالية.

وأوضحت المديرة العامة للمهرجان جوانا فيشنتي المشاركة في رئاسة الحدث أن «وجود كايت اللامعة والآسرة عبر الشاشة لا يزال مصدر إذهال وترفيه وإلهام للجمهور والممثلين على السواء».

وأشارت المسؤولة إلى أن الممثلة التي لا تزال تطبع الذاكرة السينمائية من خلال تأديتها بطولة فيلم «تايتانيك»، تمثل «بالقدر عينه من القوة والشجاعة اللتين تتحلى بهما النساء اللائي تختار تجسيد دورهن». ولفتت فيشنتي إلى أن الفنانة البريطانية البالغة 44 عاماً الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ّذي ريدر»، هي «من أفضل الممثلات وأكثرهن احتراماً في جيلها».

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