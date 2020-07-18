روما تطلق اسم موريكوني على قاعة للموسيقى

المصدر: (روما - د ب أ)

كرم مجلس مدينة روما الملحن الموسيقي السينمائي الشهير الراحل إينيو موريكوني بإطلاق اسمه على دار باركو ديلا موزيكا، إحدى أهم القاعات في المدينة.

وقد أحيا أندريا ابن موريكونى حفلاً موسيقياً خاصاً عرضته أكاديمية سانتا سيسيليا الوطنية في قاعة المدينة أمس.

وتوفي موريكوني، وهو مؤلف أفلام حائز على جائزة الأوسكار، في 6 يوليو عن عمر ناهز 91 عاماً. وكتب موريكوني الموسيقى التصويرية لأكثر من 450 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً، ومن بينها الموسيقى التصويرية لفيلم «الطيب والشرير والقبيح» وأفلام «المهمة» و«ذات مرة في أمريكا» و«سينما باراديسو». وحضر الحفل أفراد الأسرة والفنانون بمن فيهم المخرج جوزيبي تورناتوري، وفقاً لتقارير إعلامية.

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