بعد تأجيل عدة مرات.. رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج

المصدر: وكالات

أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن زواجها، بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية.

وأفادت وكالة أنباء ريتزاو أن فريدريكسن تزوجت شريكها بو تينبيرغ بعد ظهر اليوم، في كنيسة صغيرة بجزيرة مون في بحر البلطيق، أين يملكان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة.

ووفقاً للتقارير فإن حفل الزفاف كان صغيراً، حضره رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن.

وكان من المقرر إتمام زواج السياسية،42 عاماً، وتينبيرغ في الصيف الماضي، ولكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك.

كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بتفشي فيروس كورونا، وكان آخر موعد للزواج يوم السبت الماضي، لكنه لم يكن ممكناً بسبب قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بـ 750 مليار يورو (857 مليار دولار).

والتقت فريدريكسن وتينبيرغ، المخرج السينمائي والمصور 55 عاماً، في 2014 عبر أصدقاء مشتركين

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