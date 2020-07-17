اختراق تاريخي لـ«تويتر» ضحاياه سياسيون ورجال أعمال ومشاهير

المصدر: دبي - البيان، وكالات

تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال والمشاهير على «تويتر»، أمس، للقرصنة الإلكترونية في ما يبدو أنه عملية احتيال مرتبطة بعملة بيتكوين الرقمية.

وأبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، والملياردير الأمريكي مايك بلومبيرغ،والمليارديران بيل غيتس، وإيلون ماسك، وحسابا شركتي أبل وأوبر. وقد طلبت الحسابات التي تم اختراقها من متابعيها تقديم تبرعات بالعملة الرقمية (بيتكوين). وجاء في تغريدة بحساب بيل غيتس: «الجميع يطلبون مني أن أرد الجميل. أرسل لي 1000 دولار، وسأرسل لك 2000».

وقالت «تويتر»، إن ما حدث كان هجوماً منسقاً من خلال أطراف بحوزتها «تفاصيل دخول أنظمة وأدوات داخلية» في الشركة.

وأضافت: «نعرف أن القراصنة استخدموا تلك التفاصيل للسيطرة على العديد من الحسابات البارزة جداً، من بينها حسابات موثوقة، وإرسال تغريدات بأسمائهم».

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