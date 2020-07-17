مزاد على إكسسوارات أفلام هوليوود

المصدر: (لوس أنجلوس - أ ف ب)

تطرح مجموعة قطع استخدمت في بعض من أشهر الأفلام السينمائية للبيع في مزاد في لوس أنجلوس الشهر المقبل قد تصل قيمته إلى نصف مليون دولار، بينها خوذة توم كروز في «توب غن»، وقفازا الملاكمة في «روكي»، والمركبة الفضائية في «إيليين». ويجمع المزاد مئات القطع والإكسسوارات التي استخدمها نجوم هوليووديون بينهم هاريسون فورد في «إنديانا جونز»، وكلينت إيستوود في «ذي أوتلو جوزي ويلز»، في حدث سينقل مباشرة عبر الإنترنت أغسطس المقبل.

وأبرز قطع المزاد مجسم لمركبة «نوسترومو» الفضائية التي تدور فيها أحداث فيلم «إيليين» لريدلي سكوت. وتقدر قيمتها بين 300 ألف دولار و500 ألف.

وكان المجسم مملوكاً لأحد أفراد طاقم التصوير، وقد أعيد إصلاحه بعد اكتشافه في حديقة تحت خيمة بلاستيكية قبل 15 عاماً.

ومن بين القطع النادرة الأخرى ثمة أيضاً بزة كاملة لدارك فايدر هي من الخمس المستخدمة في المقطع الترويجي لفيلم «ستار وورز» الأول، إضافة إلى حفنة من سيوف الليرز التي استخدمها إيوان ماكغريغر في فيلم «أتاك أوف ذي كلونز» ضمن سلسلة «حرب النجوم».

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