عمال تنظيف يزيلون رسم غرافيتي لبانكسي

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أنجز بانكسي أخيراً رسماً جدارياً يظهر جرذاناً في شبكة قطارات الأنفاق في لندن، للتشجيع على وضع الكمامة بمواجهة (كوفيد 19)، غير أن فرق تنظيف أزالوا العمل من دون علمهم بأنه من توقيع فنان الشارع البريطاني الأشهر، على ما أعلنت «بي بي سي»، أول من أمس. ويحمل هذا العمل عنوان «إذا لم تضع الكمامة فإنك لم تفهم شيئاً»، وهو يصوّر جرذاً يعطس بجانب آخر يغطي فمه بكمامة.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن العمل الذي كشف عنه عبر «انستغرام» أزيل على يد عمال تنظيف في هيئة النقل المشترك في العاصمة البريطانية كانوا «يجهلون» أنه لبانكسي. وقال مصدر في هيئة النقل «جرى التعامل مع هذا العمل كأي رسم غرافيتي آخر في الشبكة»، مضيفاً «عمل فرق التنظيف يقوم على الاهتمام بنظافة الشبكة خصوصاً في الأجواء الحالية».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز