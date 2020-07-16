أطفال يهشمون قصراً زجاجياً قيمته 64 ألف دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في بضع ثوانٍ فقط سقط قصر الأحلام عن عرشه في متحف شنغهاي للزجاج وقد استغرق 500 ساعة عمل من نافخ الزجاج الإسباني ميغال أريباس، ليخلق تحفة فنية تبلغ قيمتها 64 ألف دولار انهارت على يد بضعة أولاد يلعبون.

قصر الأحلام الزجاجي مستوحى من قصر الأميرة سيندريللا الشهير في عالم ديزني وقمم أبراجه المستدقة مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً أما تكلفته الإجمالية فتصل إلى 450 ألف يوان. وفي شهر مايو الماضي جاء ولدان برفقة والديهما إلى المتحف وقام أحدهما فيما الآخر يطارده باجتياز حاجز الأمان والارتطام بالتحفة المعروضة التي تكسرت خلال ثوانٍ.

الأضرار التي لحقت بالقصر طالت البرج المدبب الأساسي فكسرته وحطمت أجزاء أخرى من التحفة. ويأمل المعرض اليوم أن يتمكن الفنان الإسباني صاحب التحفة من العودة لإصلاح ما تضرر، إلا أن القيود المفروضة على السفر اليوم تشير إلى أن التصليحات المنتظرة قد لا تحصل في وقت قريب.

التحفة الموجودة في المعرض منذ العام 2016 تعرضت للحادثة في مايو الماضي إلا أن إدارة معرض شنغهاي لم تعلن عن الأمر إلا مؤخراً في بيان رسمي صادر عنها معلناً أن والدي الطفلين قد اعتذرا عما حدث وأخذا على عاتقهما مسؤولية الإصلاحات.

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