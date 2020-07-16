صدأ أواني المطبخ ليس خطراً

المصدر: برلين - د ب أ

لا يبدو شكل مفردات المطبخ الصدئة جيداً، ويمكن أن تغير طعم الطعام أحياناً ليصير فيه طعم حديد غير لطيف، ولكن هذا لا يشكل خطراً على الصحة.

يتشكل الصدأ أو أكسيد الحديد عندما يتصل الحديد بالرطوبة أو الأكسجين. لا يعتبر مجلس أوروبا في توصياته بشأن المعادن، كمية امتصاص الحديد أو أكسيده عن طريق أواني المطبخ خطراً صحياً، إلا أنه يمكن أن يؤثر على مذاق الطعام ويفسده.

وأفضل طريقة لإزالة الصدأ هي عن طريق حكه بصبر وصقل القطعة المعدنية على سبيل المثال بالجانب الخشن من الإسفنجة.

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