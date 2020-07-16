«غوغل» تفك رموز «الهيروغليفية» بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة غوغل، أمس، عن إطلاق أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

كما ستقوم الأداة التي تسمى «فابريسيوس» بتقديم تجربة تفاعلية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكتابة الهيروغليفية بالإضافة إلى دعم وتسهيل جهود علماء المصريات ورفع مستوى الوعي حول تاريخ وتراث الحضارة المصرية القديمة.

وتتوفر أداة «Fabricius»، على منصة غوغل للفنون والثقافة المجانية والتي تشجّع بدورها الأفراد في التعرّف على فنون وتراث ومعالم ثقافية تابعة لأكثر من ألفي مؤسسة ثقافية بالعالم. يمكن للجميع التفاعل مع واستكشاف هذه المعالم والكنوز من خلال تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، بالإضافة لصور عالية الجودة وغيرها من التجارب التفاعلية. وتسعى الأداة لتسهيل جمع وفهرسة وفهم رموز اللغة الهيروغليفية عبر استخدام التعلم الآلي. وتساعد علماء المصريات في ترجمة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي وسوف تتوفر إمكانية الترجمة إلى اللغة العربية قريباً.

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