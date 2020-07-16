مجوهرات من العظام.. والمبتكر طلبة معهد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام طلاب من معهد «بي إكس إل ماد» للفنون في بلجيكا، بمزج تقنيات حرفية تقليدية، وتكنولوجيا التصنيع الحديثة، لابتكار ثماني مجموعات من المجوهرات، عرضت ضمن مهرجان التصميم الافتراضي. وجاءت التصاميم، كجزء من مشروع تخرّج شهادة الماجستير في مجال تصميم المجوهرات وصياغة الذهب والفضة، في حرم الجامعة بمدينة هاسلت البلجيكية، وقد اعتمدت على مواد من أدوات المائدة المصنوعة من السيراميك المعاد استخدامها لأغراض مختلفة، وعظام الحيوانات المغطاة بالفضة.

وفقاً لموقع تصميم مختص، يعمل الطلاب بدعم من فريق من الفنانين والمصممين والأكاديميين المشهورين، الذين يشجعون على الدوام تطوير مهارات البحث. ويتم العمل على تطوير أغراض معاصرة، ومجوهرات، تكون محور التعبير الفني والروائي، حيث تمثل الابتكارات، تحفاً فنية أساسية، ورموزاً ثقافية تحفّز التواصل.

وتحفل الجامعة بمشاغل مجهّزة بأحدث الأدوات التكنولوجية، لخلق بيئة إبداعية، تتناغم فيها الممارسات. كما يحض ذلك على التفاعل بين الحرف التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. يقوم المشروع الطلابي، على تعزيز روح التآلف، ويشدد على الخصائص البشرية التشبيهية الموجودة في الأشياء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز