ناسا تبحث عن الجراثيم في المريخ وتستعد لنشر أسرار الكوكب المثيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها تستعد لإطلاق مركبة "بيرسيفرانس'' من كيب كانافيرال- فلوريدا، بين 30 يوليو و15 أغسطس، وستكون مهمتها البحث عن علامات للحياة الميكروبية القديمة في كوكب المريخ قبل 3 مليارات سنة.

‎وتهدف المهمة إلى توصيل أحدث مركبة روفر تابعة لوكالة الفضاء، بيرسيفيرانس، إلى فوهة مجهولة تعرف باسم جيزيرو، وهي أشبه ببحيرة قديمة يمكن أن توفر نافذة على التاريخ المناخي للمريخ، وفق مجلة "ساينس ماغ".

وستضم المركبة طائرة هيلكوبتر جديدة صممت خصيصا للطيران على المريخ، إضافة إلى 43 عبوة لجمع عينات مختلفة، وسيكون للمركبة أذرع روبوتية متعددة، بحيث ستقوم بأخذ العينات التي تأمل ناسا بإعادتها إلى الأرض وفحصها هناك.

ويأمل العلماء بإيجاد مركبات عضوية والتي يمكن أن تشير إلى وجود كائنات دقيقة، وهي ما سيعني وجود حياة قديمة على هذا الكوكب الأحمر.

ونشرت مجلة ساينس فيديو يوضح عمل المركبة التي ستكشف أسرار الكوكب الكثير لاهتمام علماء الفضاء.

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