يعرّض طفله للخطر من أجل صورة

المصدر: (دبي - البيان)

أثار أب غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصويره وهو يعرّض حياة ابنه للخطر في طريق جبلي شهير بالصين، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

ووفق ما ذكر موقع «دايلي ستار»، فإن سياحاً التقطوا فيديو للأب وهو يدلي ابنه البالغ من العمر 5 سنوات، على حافة طريق جبلي، يعرف باسم «هونغ جينغ»، قرب العاصمة بكين.

ويظهر الفيديو الأب وهو يمسك بالطفل الصغير من يديه، فيما كانت قدماه على جدار الجبل، ما يجعله في وضع خطير.

ويمكن سماع أحد الأشخاص في الفيديو يقول «الطفل يتدلى هناك.. إنه ممسك فقط بيد أبيه».

وانتشر المقطع على نطاق واسع في وسائل التواصل، وحقق نحو 13 مليون مشاهدة في يوم واحد.

وواجه الأب آلاف التعليقات على خدمة «ويبو» الصينية الشبيهة بتويتر، حيث عبر المستخدمون عن غضبهم، وأنتقدوا تصرف الأب.

ويعد «هونغ جينغ» طريقاً شهيراً، يبلغ طوله نحو 19 كيلومتراً، ويرتفع عن سطح الأرض بنحو 904 أمتار، ويوصف بـ«طريق الشيطان».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز