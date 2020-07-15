قفز من الطابق الثالث هرباً من أهل متوفى

المصدر: (الجزائر - د ب أ)

أقدم مدير مستشفى جزائري على إلقاء نفسه من الطابق الثالث بعد تعرضه لضغوط من أهل مريض توفي إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وذكر موقع صحيفة «البلاد» الإلكتروني أمس، أن أهل المتوفى طالبوا مدير مستشفى محمد بوضياف بالبويرة (150 كلم شرق العاصمة) بتسليمهم الجثة قبل صدور نتائج التحاليل.

ووفق الموقع، قام مدير المستشفى ويدعى جمال بوتمر، أمام الضغوط التي مورست عليه، بالقفز من الطابق الثالث خشية تعرضه لاعتداء.

وأضاف: «المدير نجا بأعجوبة من الموت، وقد أصيب بكسور في أطرافه السفلى وجروح متفاوتة».

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