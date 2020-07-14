بريطاني يهجم على طائر ويعضه لأنه خطف شطيرته

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات شارلز كروس البريطانية في جنوب البلاد القبض على رجل هجم على طائر نورس وعضه بعد أن حاول الطائر خطف الشطيرة من يده.

وفي التفاصيل فقد أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن طائر نورس هجم على رجل في الشارع محاولاً خطف شطيرة ماكدونالدز من يده، لكن الرجل الجائع أمسك به وبدأ يعضه كانتقام منه على فعلته.

وقال شهود عيان إن الطائر شوهد وهو ينزف قبل أن يرفرف مرة أخرى ويطير مبتعداً عن الرجل.

وبموجب القوانين البريطانية فإن هذه الطيور محمية ولا يجوز التعرض لها بأذى.

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