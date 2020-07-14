شاهد .. حمّال كفيف يثير موجة تعاطف في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار رجل مصري يعمل حمّالاً موجة تعاطف في مصر بعدما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للرجل الكفيف وهو يعمل حمالا بمساعدة ابنه الصغير كـ "دليل" له للوصول بالحمل الذي يحمله فوق ظهره إلى هدفه، ليضرب بذلك هذا الأب نموذجا في أهمية العمل مهما كانت الظروف، لمواجهة تحديات الحياة.

وقام أحد الشباب بتصوير الأب وهو يحمل كيساً من الأسمنت وابنه يمسك بيده ويقوده حتى لا يصطدم بأي شيء، وينقلها داخل إحدى البنايات السكنية في الزمالك في قلب القاهرة، مصطحبا ابنه الصغير، بحسب الفيديو الذي نشرته "العربية".

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