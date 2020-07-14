عاد إلى منزل سرقه ليسترجع قميصه

المصدر: دبي - البيان

في واقعة غريبة في بريطانيا، عاد سارق إلى منزل كان قد اقتحمه بعد أن نسي «تي شيرت» من ماركة «أديداس» بداخله، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ميرور» البريطانية.وتقول كاثرين فينيكس (30 عاماً)، إنها شعرت بالرعب بعد حادث السرقة، وتفكر في الانتقال لمنزل آخر.

وأضافت «كنت نائمة وسمعت ضجيجاً في الطابق السفلي، وافترضت أنه عراك بين قططي، لكن بعد النزول للطابق في نحو الساعة الواحدة صباحاً اكتشفت رجلاً يقف في المطبخ». وصرحت كاثرين بأنها كانت ترتعش عند دخول السارق إلى منزلها من نافذة المطبخ، وبعد رحيله اكتشفت وجود «تي شيرت» باللونين الأبيض والأزرق على الأرض. وتابعت كاثرين: «كنت أعلم أن الـ«تي شيرت» ليس ملكي لذا التقطته ووضعته في المطبخ، ثم ركضت للاتصال بالشرطة عندما سمعت طرقة على الباب»، لتجد رجلاً يسأل عن تي شيرت صديقه. ورفضت الأم قائلة: «لا يمكنك الحصول عليه.. لقد اتصلت بالشرطة»، مشيرة إلى أن الرجل ادعى أن صديقه أخطأ المنزل. ولا يزال السارق مجهول الهوية.

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