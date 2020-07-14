«مدرسة خضراء» سطحها مسار لركوب الدراجات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام مكتب «نيودس» للهندسة بتصميم مدرسة مغطاة بالنباتات على سطحها مسار لركوب الدراجات يتخذ علامة رمز اللانهاية في مدينة «بوني» الهندية.

وترمي خطة «نيودس» لبناء المرفق التعليمي بتشييد مبنيين متصلين من ستة طوابق على شكل برجين أسطوانيي الشكل محاطين بالنباتات الخضراء ومسار لولبي على السطح للدراجات الهوائية.

وتتميز المدرسة التي تبلغ 32 متراً في أعلى نقطة لها بمسرح مضاعف الارتفاع عند الطابق الأرضي يعلوه خمسة طوابق من الصفوف التعليمية. ويشكل المسار على سطح البناء جسراً يصل بين البرجين أحدهما يعلو الآخر لإكمال الحلقة اللامتناهية. وتحيط الشرفات المزروعة بالنباتات الجزء الخارجي للمبنيين بما يخلق واجهة من غابة عمودية.

ويقول نورو كريم، مؤسس «نيودس»: «تبعد بوني حوالي الثلاث ساعات بالسيارة عن مومباي وقد شهدت نمواً حضرياً دراماتيكياً على مدى سنوات العقد الأخير. ويهدف البناء الأخضر إلى تنقية الهواء من الملوثات والعوامل الأخرى التي تؤثر على صحة أبناء المدينة».وقد تعاملت «مدرسة الغابة» من تصميم «نيودس» مع المشكلات التي تواجهها مدينة بوني من خلال زيادة النباتات عند كل طابق وتزويد المبنى «بمسار لركوب الدراجات الهوائية». يذكر أن المدرسة ستضم عند الطابق الأرضي بركة للسباحة وملاعب كرة يد مع أن عملية بناء المشروع لن تبدأ قبل عام 2021 بسبب فيروس كورونا.

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