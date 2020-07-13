تماثيل في مطعم للتباعد الجسدي وبيع الأزياء

المصدر: مونتريال - أ ف ب

تعاون مطعم في مونتريال مع مصمم أزياء لوضع حوالي ثلاثين تمثال عرض ملابس بين الطاولات مع هدف مزدوج يؤمن التباعد الجسدي ويسمح ببيع القطع المعروضة في مزاد يذهب ريعه لجمعية خيرية.

وأوضح جيريمي باستيان صاحب مطعم «لو مونارك»: «أردنا إتاحة مزيد من المساحة للزبائن».

ومع بدء المتاجر والمطاعم فتح أبوابها في المدينة الكبيرة في مقاطعة كيبيك، استعاد «لو مونارك» نشاطه قبل أيام مع حرصه على احترام التباعد الاجتماعي.

وقال باستيان وهو الطاهي أيضاً في المطعم الأنيق «لم نشأ سحب طاولات أو وضع فواصل مصنوعة من البليكسيغلاس لأنها أمور عادية نوعاً ما». وأتت فكرة تماثيل عرض الملابس من فريق ماركة «ساره باكيني» الذي ينتمي إليه المصمم الكندي فيليب دوبوك.

وروى دوبوك «أردنا إقامة منشأة أنيقة رفيعة المستوى مع لقاء هذين العالمين، الموضة وفن الطبخ. وهما برأيي، عالمان يتجاوران في الأساس».

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