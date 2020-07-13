ابتكار لتقليل ضوضاء النوافذ المفتوحة

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في سنغافورة جهازاً جديداً يمكنه أن يقلل من حدة الأصوات التي تمر عبر النوافذ المفتوحة. وأفادت دورية «ساينتيفيك ريبورتس» أن الجهاز الجديد يستطيع أن يقلل الضوضاء الناجمة عن حركة المرور.

وتتكون المنظومة الجديدة التي ابتكرها البروفيسور بان لام ومجموعة من الباحثين بجامعة نانيجانج للعلوم التقنية في سنغافورة من 24 مكبر صوت، يبلغ قطر كل منها 4.5 سنتيمترات، ويتم تثبيت هذه المكبرات في صورة شبكة داخل النافذة بالإضافة إلى جهاز استشعار مثبت خارج النافذة. وإذا ما رصد جهاز الاستشعار ضوضاء قادمة من الخارج، فإن مكبرات الصوت تقوم ببث صوت «معارض للضوضاء».

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