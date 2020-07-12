سعر قياسي لـ«سوبر ماريو بروس»

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

بيعت نسخة ترجع لعام 1985 من لعبة الفيديو الشهيرة «سوبر ماريو بروس» في مزاد في الولايات المتحدة يوم الجمعة بسعر قياسي بلغ 114 ألف دولار.

وأعلنت شركة «هيريتيدج أوكشنز» للمزادات بمدينة دالاس بولاية تكساس، بحماس عن أن عملية البيع جعلتها أغلى لعبة فيديو يتم بيعها في المزاد في علبتها الأصلية. وكتبت شركة «هيريتيدج أوكشنز» للمزادات على موقع تويتر «نتيجة رائعة لأفضل سوبر ماريو بروس.. ان أي اس نينتندو 1985 الولايات المتحدة: 114 ألف دولار في هيريتيدج أوكشنز».

وأطلقت شركة نينتندو اليابانية اللعبة الشهيرة عالمياً «سوبر ماريو بروس» لنظام ترفيه نينتندو، عام 1985.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز