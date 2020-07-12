مزاد «كريستيز» يتحدى «كورونا» بـ 421 مليون دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

حصد مزاد نظمته دار «كريستيز» بصورة متزامنة في ثلاث قارات الجمعة 421 مليون دولار، في مؤشر على الصحة الجيدة لسوق الأعمال الفنية في العالم رغم تبعات جائحة «كوفيد-19».

وبعدما اضطرت الدار العريقة إلى إرجاء مزادات الربيع الكبرى التي تشكل موسم الذروة للسوق الفنية التقليدية في النصف الأول من العام، بسبب فيروس «كورونا» المستجد، اختارت «كريستيز» استبدال هذا الموعد السنوي بحدث يمتد على يوم واحد بنسق غير مسبوق. و

قد انطلق الحدث المسمى «وان» ببيع سلسلة أعمال بإدارة مفوضة مزادات في هونغ كونغ، قبل أن تسلم هذه الأخيرة المهمة إلى مفوض آخر في باريس ثم في لندن وأخيرا في نيويورك.

وتمكن المتفرجون من المزايدة في مراحل المزاد كافة، رغم أنهم ليسوا موجودين مع مفوض البيع في القاعة عينها. وفي المدن الأربع، كان متخصصون من دار «كريستيز» يتلقون أيضا مزايدات عبر الهاتف. كما أتيحت المشاركة في المزاد عبر الإنترنت.

وفي المحصلة، بلغ إجمالي مبيعات الأعمال الفنية على مدى أكثر من أربع ساعات 421 مليون دولار بما يشمل الرسوم والعمولات.

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