عدد النمور الهندية يبلغ رقماً قياسياً

المصدر: نيودلهي - د ب أ

حقق إحصاء لعدد النمور أجرته الهند في 2018 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس كأكبر مسح عالمي للحياة البرية باستخدام الكاميرات الفخية.

وقال وزير البيئة براكاش جافديكار إنها كانت «لحظة رائعة» وذلك في منشور على تويتر أمس، وقال إن الهند ضاعفت عدد النمور فيها قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف وهو 2022 الذي جرى تحديده في قمة عُقدت في سانت بطرسبرغ في 2010.

وكشفت نتائج تقدير النمور في الهند لعام 2018، والذي صدر في يوليو 2019، أن تعداد النمور في الهند زاد ليصل إلى 2967 في 2018 بارتفاع من 2226 في 2014.

تضم الهند نحو 75 % من إجمالي عدد النمور في العالم ويقدر الصندوق العالمي للحياة البرية أنه بلغ نحو 3900 في 2019.

وتقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن مسح 2018 - 2019 الذي أجرته الهند كان الأكثر شمولاً لليوم بما يتعلق بالموارد المستخدمة والبيانات المجمعة.

وجرى وضع الكاميرات «الفخية» في 26838 موقعاً عبر 141 مكاناً مختلفاً ومسحت منطقة تبلغ مساحتها 121337 كيلومتراً مربعاً.

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