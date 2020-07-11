شرفة برج إيفل تستقبل الزوار من جديد

المصدر: باريس - رويترز

أصبح بإمكان زوار برج إيفل الاستمتاع مرة أخرى بتناول المشروبات أو حتى الرقص في الشرفة الصيفية بعد فتحها أول من أمس، والإطلال على مشاهد خلابة للعاصمة الفرنسية باريس تحت سماء زرقاء دافئة.

وأُغلق البرج منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، في أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية، وأعيد افتتاحه للجمهور في 25 يونيو.

وقال باتريك برانكو رويفو، المدير الإداري لبرج إيفل، إن الشرفة على ارتفاع 57 متراً عن سطح الأرض، تشتمل على مشرب، يمكنه أن يستوعب ما بين 300 و350 شخصاً في حفلات (الدي. جي) التي ستقام مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى 28 أغسطس.

وعلى الرغم من اشتراط استخدام جميع زوار برج إيفل كمامات الوجه ومراعاة التباعد الاجتماعي، لم يلتزم بالكمامة سوى عدد قليل من الحاضرين في حفل الافتتاح. قالت الطالبة الفرنسية ميا لاريش «شيء رائع حقاً، الجو حار، لذا آن الأوان للاحتفال في الهواء الطلق». وأضافت «إحساس جميل والناس رائعون. أشعر بأنني نسيت الفيروس».

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