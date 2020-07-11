«سراج الليل» اليابانية تؤدي رقصتها بلا جمهور

المصدر: تاتسونو - أ ف ب

عند مغيب الشمس في مدينة تاتسونو الجبلية الصغيرة في اليابان، تبدأ آلاف من حشرات سراج الليل باللمعان في الظلمة في مشهد يحصل مع بداية الصيف ويستقطب عادة أعداداً كبيرة من الزوار.

غير أن الرقصة المضيئة لهذه الحشرات هذه السنة لم تحصل كالعادة أمام جمهور، بل بعيداً من الأضواء، وفي عزلة فرضتها أزمة فيروس «كورونا»، إذ إن منظّمي مهرجان تاتسونو لحشرات سراج الليل فضلوا إلغاءه للحدّ من المخاطر المرتبطة بجائحة (كوفيد19).

وإذا كان قرار إلغاء المهرجان خيّب آمال الكثيرين، فهو وفّر مناخاً غير مألوف من الهدوء والسكينة للرقصات الليلية لهذه الحشرات التي يشتعل ضوؤها حيناً وينطفئ حيناً آخر فيما تدور على نفسها وكأنها في لوحة باليه.

ولا يدوم هذا الاستعراض الطبيعي سوى عشرة أيام في شهر يونيو، ويشكل الفصل الأخير من حياة حشرات سراج الليل.

ففي حياتها التي تدوم سنة فحسب، لا تلمع هذه الحشرات إلا في الأيام العشرة أو الخمسة عشر من حياتها، لكي تترك من بعدها ذريتها، على ما شرح رئيس بلدية تاتسونو يازوو تاكي لوكالة فرانس برس. وأضاف «عندما نرى استعراض هذه الأنوار السريعة الزوال، لا يمكن إلا أن نتأثر ونقول لأنفسنا إن من الضروري أن نحارب إلى النهاية». ورأى في هذه الرقصة «رؤية جمالية يابانية جداً».

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