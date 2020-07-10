«هامستر الحقول» مهدد بالانقراض

المصدر: (جنيف - د ب أ)

تم إضافة هامستر الحقول (القداد) والعديد من أنواع الليمور والحيتان إلى «القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض».

ولوحظ التراجع المدمر في عدد قداد الحقول في غرب ووسط أوروبا، بعد أن كانت أعداده بالملايين في المنطقة من وسط أوروبا إلى سيبيريا (روسيا).

غير أن نشطاء الحفاظ على الطبيعة كانوا يعتقدون أن عدداً كبيراً من القداد لا يزال موجوداً في شرق أوروبا وروسيا. ولكن هذا الافتراض خاطئ.

وجاء في تقرير أمس قدمه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في سويسرا، والذي يضع القائمة الحمراء: «إذا لم يتغير شيء، سينقرض القداد خلال الأعوام الثلاثين المقبلة». وبالإضافة لذلك، هناك 103 من أصل 107 أنواع من الليمور مهددة بالانقراض.

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