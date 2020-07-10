مذنب «نيووايز» يسطع في سماء الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز الفلك الدولي - ومقره أبوظبي - أن السماء تشهد هذه الفترة ظهور مذنب لامع يمكن رؤيته بالعين المجردة يسمى مذنب «نيووايز» (C/‏2020 F3 Neowise) ويمكن رؤيته من داخل الدولة في هذه الفترة في جهة الشرق قبل شروق الشمس ولمعانه الآن ما بين القدر الأول والثاني مما يسمح برؤيته حتى من داخل المدن.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في بيان، أن المذنب يقع الآن في أعلى ارتفاع عن الأفق الشرقي وبمرور الأيام سيقترب من الأفق الشرقي ويصبح ارتفاعه عن الأفق أقل وقت الفجر لتصبح رؤيته قبل شروق الشمس صعبة مع منتصف الشهر الحالي ولكنه سينتقل وقتها وستصبح رؤيته ممكنة في جهة الشمال الغربي بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أنه يمكن رؤية هذا المذنب صباح اليوم من وسط الجزيرة العربية، حيث سيشرق المذنب قبل ساعة ونصف من شروق الشمس ولذلك هناك وقت قصير يمكن خلاله رؤية المذنب وهو ما بين أن يرتفع قليلاً عن الأفق وقبل أن تشتد إضاءة السماء وقد تكون 50-60 دقيقة قبل شروق الشمس هي الوقت الأنسب لذلك.

ولفت عودة إلى أن المذنب سيزداد ارتفاعاً يوماً بعد يوم فوق الأفق الغربي ليصل إلى أعلى ارتفاع في الثلث الأول من شهر أغسطس ولكن بمرور الأيام سيقل لمعان المذنب ولن يبقى مرئياً بالعين المجردة.

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