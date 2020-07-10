منحوتة ضخمة لكالدر بخمسة ملايين يورو

المصدر: (باريس - أ ف ب)

بيعت منحوتة ضخمة للفنان الأمريكي ألكسندر كالدر، في مزاد في باريس مساء أول من أمس بأكثر من 4.9 ملايين يورو إلى جامع تحف أوروبي على ما أعلنت دار «آرتكوريال» للمزادات.

وتعود المنحوتة إلى عام 1963، وقد استخدمت بعد ست سنوات لتزيين مدخل بلدة للعطلات قرب مدينة كان في جنوبي فرنسا.

وكان سعر المنحوتة مقدراً في الأساس بين 2,5 و3,5 ملايين يورو.

ويبلغ ارتفاع المنحوتة المصنوعة من الفولاذ 3.5 أمتار، وهي مطلية باللون الأسود.

ووضعت منحوتتان لكالدر في فرنسا في الحقبة نفسها، إحداهما في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والثانية أمام مدرسة ثانوية في مدينة غرونوبل (شرق فرنسا).

وقال أوغ سيبيو مدير قسم الفن المعاصر في دار المزادات «إنها المرة الأولى التي تعرض منحوتة ضخمة لكالدر للبيع في مزاد في فرنسا».

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