النباتات تفضّل مياه الأمطار

المصدر: (برلين - د ب أ)

ري النباتات بمياه الأمطار المجمّعة من آخر مرة أمطرت فيها السماء بدلاً من استخدام مياه الصنبور في أيام الصيف هو من أمور الوعي البيئي. وبهذا تشعر النباتات بحبك.

مياه الأمطار ناعمة، ما يعني أنها مياه مقطرة ولا تحتوي على الكالسيوم. تتحمل العديد من النباتات هذا النوع من المياه بشكل أفضل من مياه الصنبور، وفقاً لوكالة البيئة الاتحادية الألمانية. شجر الورد والغرنوقي بين النباتات التي سوف تستمتع باستراحة من المياه القاسية.

وتشعر الكثير من النباتات الأخرى بنفس الشعور، أو للتحدث عن الأمر بطريقة مختلفة؛ ما هي النباتات التي يمكن أن تتضرر من مياه الأمطار؟ وهذا هو السبب في إمكانية تركك دلاء لتملأها مياه الأمطار.

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