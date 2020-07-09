تايلاند «تبرئ» القرود من قطف ثمار جوز الهند

المصدر: بانكوك - د ب أ

قال مسؤولون أمس، إن تايلاند ستضع «أكواداً» على المنتجات المصنعة من جوز الهند لتؤكد أنه لم يتم استخدام القرود في عمليات حصاد الثمار.

وقال وزير التجارة التايلاندي جورين لاكسانا ويست، إن منتجي جوز الهند وافقوا على وضع «الأكواد» على منتجاتهم لتحديد المزارع التي أتت منها، في خطوة تهدف إلى دحض مزاعم باستغلال القرود المدربة وإجبارها على قطف الثمار.

وقال قسم آسيا بمجموعة حقوق الحيوان «أناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوان»، يوم الجمعة الماضي، إن أكثر من 15 ألف متجر في أوروبا وتايلاند وافقت على التوقف عن شراء منتجات مصنعة من جوز الهند في تايلاند بسبب استغلال القرود.

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