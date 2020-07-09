معماري هندي يحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى بلاط

المصدر: إعداد: نهى حوّا

طور معماري هندي طريقة ثورية لخدمة احتياجات الإسكان، والعمل في الوقت نفسه على محاربة تلوث الهواء، حيث تتخصص شركته الناشئة في مومباي في التقاط انبعاثات الكربون من الهواء، وتحويلها إلى بلاط أنيق.

وتعمل شركة المعماري، تيجاس سيدنال، على سحب ثاني أكسيد الكربون من هواء المدينة الملوث، باستخدام جهاز يطلق عليه «إير-انك»، ثم تقوم بمزجه مع خليط من رقائق ومسحوق الرخام، وضغطه في بلاط مصمم بأناقة، وفقاً لموقع «غوود نيوز».

وعن مشروعه الذي يقع عند تقاطع ما بين العمارة والحرفة والتكنولوجيا، قال سيدنال: «يشكل البلاط العنصر الأساسي في أي منزل، يمكن استخدامه على الأرضيات والجدران، ونحن نحصد تلوث الهواء كمصدر له في التصميم والعمارة».

ووفقاً للمعماري، تحتاج الهند إلى الحفاظ على ثالث أكبر صناعة إسكان في العالم، وسيكون هناك طلب هائل على مواد البناء، ومن الممكن لوصفته المستدامة أن تساعد في تلبية طلب الصناعة على مواد البناء بطريقة صديقة للبيئة.

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