وجوه الناس رسوم كاريكاتورية حسب الطلب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يدمج الفنان روبرت ديجيسيوس، طاقته الغريبة في رسم الكاريكاتور مع أسلوبه المعبر الذي يشبه «الإنيمي»، في مجموعة صور قام الناس بتكليفه بها من جميع أنحاء العالم.

وكان عدد متزايد من الأشخاص يفوضون الفنان أخيراً، بتحويل صورهم إلى شخصيات كرتونية ظريفة تبرز من الصفحة، بنتائج مثيرة للدهشة، ووفقاً لموقع «ماي مودرن مت».

وعلى طريقة فن الكاريكاتور، يعزز الفنان في رسوماته الشخصية الفردية لكل شخص بالتركيز على أبرز سماته في الصورة، سواء أكان ذلك نظارات كبيرة، أو شعراً أجعد أو ابتسامة حادة، وغيرها.

ويمتاز أسلوبه بتنوع كبير، حيث إنه قادر على إرضاء كثر بسلاسة. ومع ذلك، ما يجمع بين صور الكرتونية تلك، هو فهم الفنان للأشكال. فسواء أكان الفك مربع الشكل أو العيون مستديرة، فإن رسام الكاريكاتور الموهوب قادر على استخدام الأشكال الهندسية لجعل الشخصيات تبدو بليونة جذابة.

وبالإضافة إلى صنع صور كاريكاتور، يعمل الفنان على تحميل دروس في الرسم على قناته على «يوتيوب»، وتظهر تلك الفيديوهات أسلوبه الخاص، حيث يقدم دروساً في كيفية رسم وجوه «بايبي يودا»، «كيربي»، وأنواع مختلفة من البوكمون، ضمن أشياء أخرى.

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