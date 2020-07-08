ممرضة تعزف الكمان لمصابي «كورونا» في تشيلي

المصدر: سانتياغو - رويترز

عندما تفرغ غالبية الممرضات التشيليات من دورات عملهن الطويلة في رعاية العديد من مرضى «كوفيد 19» في البلاد، لا يبقى في أذهانهن سوى العودة للمنازل، لرؤية أسرهن، وتناول الطعام والخلود للراحة. لكن الأمر مختلف مع داماريس سيلفا، التي تأخذ آلة الكمان الخاصة بها، بعد انتهاء نوبتها في السادسة مساء مرتين أسبوعياً، لتعود إلى القسم الذي أنهت لتوها العمل به.

وعلى مدى ساعات، تقطع سيلفا (26 عاماً)، ممرات مستشفى «إل بينو» في حي «لا بينتانا» الجنوبي الفقير، بالعاصمة سانتياغو، جيئة وذهاباً، وهي تعزف على الكمان.

وتعزف سيلفا مزيجاً من الأغاني اللاتينية الشعبية، التي تُدخل الراحة على قلوب كل من المرضى، الذين قضى بعضهم أسابيع في الرعاية المركزة، وزملائها المنهكين.

وقالت: «بمجرد أن أدخل إلى المرضى، تُشرق وجوههم، يبدون أكثر سعادة.. يبتسمون ويصفقون».

وتضيف أن هدفها هو «منح القليل من (مشاعر) الحب والإيمان والأمل، بينما أعزف على الكمان. وفي كل مرة، أفعل ذلك من كل قلبي».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز