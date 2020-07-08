ثعبان قاتل يعفيه من مخالفة مرورية

المصدر: (كانبرا - د ب أ)

أفلت سائق أسترالي، تم ضبطه وقد تجاوز السرعة المقررة على أحد الطرق السريعة، من دفع الغرامة، بعدما اكتشفت الشرطة أنه في طريقه إلى المستشفى، بعد تعرضه لهجوم من ثعبان قاتل.

وقالت الشرطة في بيان، أمس، إن السائق، واسمه «جيمي»، كان يقود سيارته على طريق داوسون السريع غربي كاليوب بولاية كوينزلاند، عندما تحرك ثعبان بني «غاضب» باتجاه ساقه.

واستخدم الرجل (27 عاماً)، سكيناً لمحاربة الثعبان، الذي كان يحاول أن يعضه بين ساقيه، قبل أن يسرع إلى المستشفى، خشية أن يكون تعرض للدغ.

وقالت الشرطة إنه عندما تم إيقاف الرجل على الطريق، بسبب قيادته السيارة بسرعة 123 كيلومتراً/‏‏ساعة، أدرك الضابط بسرعة، أن تفسير الرجل للسرعة، ليس مجرد «قصة مصطنعة».

وأضافت الشرطة أن المسعفين حضروا إلى المكان، ووجدوا أن جيمي لم يتعرض للدغ، لكنه «بالتأكيد كان يعاني من صدمة». وقع الحادث في 15 يونيو، لكن شرطة كوينزلاند نشرت البيان والفيديو الذي التقطته الكاميرا المثبتة على جسد الضابط، أمس، فقط.

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