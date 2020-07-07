فندق "بدون لمس" بمُوظفَين فقط

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مع احتلال كلمة "غير لمسي" كافة قطاعات خدمات الأعمال بسبب "كوفيد 19" حل زمن الفنادق غير اللمسية الذي تتبناه عدة سلاسل.

وقد طوّر فندق لييجو الذكي في بكين سلسلة فنادق ذكية غير لمسية. ويقوم العملاء بتحديد حجوزاتهم عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق محدد. ويتم الحجز من خلال خاصية التعرف إلى ملامح الوجه .

حيث يصار إلى إرشاد العميل إلى غرفته بواسطة الروبوتات. ومع دخول النزيل لغرفته فإن الأضواء ودرجة حرارة الغرفة والمياه يتم التحكم بها أوتوماتيكياً. ويسمح نظام الأتمتة هذا لكل فندق بأن يشتغل من خلال موظف واحد أو اثنين للحلالات الطارئة.

كذلك المشرفون على الغرف يمكن التحكم بهم عن بعد ويعملون بدوام جزئي ويستخدمون تطبيقاً معيناً لترتيب جداول المواعيد. وبما أنه لا يوجد مسؤول عن خدمات النزلاء فإنه ما من حاجة لوجود ردهة استقبال ضخمة الأمر الذي يخفّض تكاليف البناء ويخلق مساحةً إضافية للغرف. وتقول مصادر الشركة: " يظهر مسافرو الأعمال الشباب حباً حيال رؤية علامتنا المتمحورة حول إطلاق قيمة التكنولوجيا وخلق حياة ذكية. "

ويذكر إنه في حين تعمل سلاسل فندقية مثل لييجو على الاتجاه نحو النموذج غير اللمسي، تلجأ فنادق أخرى إلى الابتكار في مجال الهندسة المعمارية وخدمات الزبائن.

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