طفلة لا تستطيع التوقّف عن الابتسام

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تعيش مادلين هنايدي (3 أعوام) مع متلازمة أنغلمان، التي تؤثر في الجهاز العصبي وتسبب صعوبات جسدية وتعليمية، إلا أنها تعني في الوقت نفسه أن تدفع المصاب بها للضحك أغلب الأوقات، وتحوله إلى شخص لا يمكنه التوقف عن الابتسام.

لقد تم تشخيص مادلين من تكساس الأمريكية بالمتلازمة وهي لا تزال تبلغ عشرة أشهر فقط من العمر. وتقول أمها كيرا (38 عاماً) لصحيفة «مترو»: «إنها تبتسم على الدوام ولا تبكي إلا حين تتألم».

وتضيف أم الطفلة: «كانت المتلازمة تعرف سابقاً بمتلازمة الدمية السعيدة، حيث «لا تعلم ما الذي يدور في رأسها ولكن يمكن القول بالنظر إلى تعابيرها إنها تشعر بالسعادة».

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