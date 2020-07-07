دب يقطع 400 ميل بحثاً عن شريكة

المصدر: (دبي - البيان)

تحول الدب البني، الذي يعرف باسم «برونو» إلى نجم محبوب على مواقع التواصل، حيث يتابع عشرات الألوف في الولايات المتحدة، أسفاره عبر البلاد بحثاً عن شريكة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدب بدأ رحلته من ويسكونسن في يونيو، قاطعاً أكثر من 400 ميل، عابراً ثلاث ولايات، وهي إلينوي وآيوا وميزوري، حيث شوهد للمرة الأخيرة بعد عبور نهر المسيسبي.

وقد دفعت تلك الرحلة بالمعجبين لتشكيل مجموعة على «فيسبوك» بعنوان «الحفاظ على برونو سالماً»، وتضم الآن أكثر من 46 ألف عضو يتابعون أسفار الدب المحبوب.

وكان أكثر من 300 شخص اجتمعوا، بمناسبة يوم الأب في الينوي، لمشاهدة برونو، وتتبع أثره وحتى إغاظته في بعض الأحيان، ما أثار مخاوف المسؤولين عن الحياة البرية.

وأخيراً، كانت دائرة الموارد الطبيعية في إلينوي، بالتعاون مع السلطات المحلية تساعد الدب في عبور الشوارع المزدحمة، كي لا يعرض نفسه أو السائقين للخطر. وقالت ستيفاني فيتزسيمونز، وهي عالمة أحياء في الدائرة، إن «بورنو» على الأرجح انطلق في رحلته بحثاً عن شريكة.

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