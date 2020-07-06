بريطانية تلغي حفل زفافها وتركض بفستانها الأبيض لجمع التبرعات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في الـ 27 من يونيو الماضي كان من المقرر أن تحتفل البريطانية تريسي ستانلي من شيروود في نوتينغهام، وخطيبها كريغ بحفل زفاف مع 50 من أفراد العائلة والأصدقاء، إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك وقررا التأجيل عاماً كاملاً. ومع ذلك ارتدت تريسي فستانها الأبيض في اليوم المقرر وشاءت أن تركض لتجمع الأموال لاثنتين من الجمعيات الخيرية الأقرب إليها.

خمس كيلومترات قطعتها تريسي البعيدة عن عالم العدائين بسبب متلازمة الألم العضلي الليفي المتفشي وهشاشة العظام والورك الاصطناعي لكنها تمكنت من إكمال التحدي بالرغم من ظروفها الصحية وقالت في حديث إلى موقع "مترو": "مع أن زواجنا كان مقرراً في يونيو قررنا إلغاءه قبل أسبوع فقط من فرض الحظر المنزلي. وقد شعرنا أننا اتخذنا القرار للأسباب المناسبة وليس لأنه لم يؤذن لنا. وقد أدركنا أن الطريقة الأفضل لنظهر محبتنا للآخرين تقضي بألا نعرضهم للخطر".

ومع أن تريسي تقر بمدى صعوبة اتخاذ قرار التأجيل إلا أنها استفادت من فستان الزفاف لتقطع مسافة 5 كيلومترات بين مركز تأهيل ذهبت إليه مع كريغ ومركز نوتينغهام كوينز الطبي حيث توفيت أمها. وتمكنت من جمع مبلغ 1150 جنيه إسترليني.

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