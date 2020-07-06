الكمبيوتر الياباني الأسرع في العالم يختار الأدوية المحتملة لعلاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال باحثون الجمعة الماضية إن الحاسوب العملاق الياباني "فوغاكو" اختار العشرات من الأدوية المحتملة لعلاج فيروس كورونا من بين أكثر من 2000 دواء موجود.

جاء هذا الإعلان من قبل فريق من الباحثين من جامعة كيوتو وهيئة الأبحاث المدعومة من الحكومة ريكين، والتي تقود تطوير الكمبيوتر العملاق.

يقوم الفريق، بما في ذلك الأستاذ في جامعة كيوتو ياسوشي أوكونو، بفحص الأدوية الموجودة للعثور على الأدوية التي قد ترتبط بالبروتينات المتعلقة بعدوى ونمو فيروس كورونا الجديد وتعطيله.

يتم استخدام فوكاغو، الذي تم تصنيفه على أنه أسرع حاسوب عملاق في العالم، لمحاكاة على مستوى الجزيء في البحث.

قضى الحاسوب العملاق 10 أيام على المحاكاة المتعلقة بـ 2128 دواءً موجودًا واختار العشرات التي ترتبط بسهولة بالبروتينات، بحسب موقع (البابان بالعربي).

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