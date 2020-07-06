آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي
شارك الفنان الشاب عمرو محمود ياسين متابعيه، آخر تسجيل صوتي للنجمة الراحلة رجاء الجداوي، بعثته لوالدته الفنانة القديرة شهيرة، أثناء علاجها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.
وتظهر في هذا التسجيل الأخير علامات الإرهاق من المرض على صوتها، وتسليمها بقدرها الذي كانت تحس به.
وقالت: "شهيرة، ربنا يبارك لك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعي لكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله إلا الله".
آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة #رجاء_الجداويhttps://t.co/929bUAepis#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GUp9ph2H2s— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 5, 2020
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