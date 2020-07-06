جبل جليدي «لا يذوب»

المصدر: (إعداد ـ فاتن صبح)

في صيف 2019 ابتكرت شركة «بولوت وكوللينز» للهندسة مع مجموعة من أطفال مخيم صيفي هيكلاً هندسياً على شكل جبل جليدي عائم ليكون منصة غوص عائمة تشرف على مناظر غابة بلدة سترافورد الخلابة بولاية نيوهامبشير الأمريكية.

ويصف مكتب الهندسة الابتكار بالقول إنه يرتفع من قلب البحيرة ليوسّع حدود تجربة التخييم ويوفر نقطة مراقبة جديدة للمناظر المحيطة. وقد تم بناء المنحوتة من أخشاب محلية راقدة على براميل العوم الخالية. وتم تلبيس الهيكل بـ1400 بلاطة حرارية مشغولة من بولي إثيلين المعاد تدويره.

تعاون المكتب والمخيمون لصنع التغليف في إذابة وصقل مادة البولي إثيلين عالي الكثافة ليتخذ شكل المثلثات، وتم فيما بعد تغطيتها بصمغ الراتينغ ومادة ملونة حرارية يتبدل لونها تبعاً لتعرضها لمختلف درجات الحرارة.

يتغير شكل الجبل الجليدي بتغير درجة سطوع الشمس على ألواح الهيكل ويتوزع بين الأزرق والأبيض، حيث يحاكي ألوان الجبل الجليدي الحقيقي كما يشير مكتب الهندسة. وتقول مصادره: «مع التصاق الألواح بالهيكل فإن أسطحها اللامعة تتخذ مختلف درجات ألوان الأزرق وصولاً إلى الأبيض الساطع مع ارتفاع درجات الحرارة».

يتوسط المنصة العائمة سلالم يصل ارتفاعها لـ 10 أقدام يقفز عنها الغواصون، كما يوجد عند قاعدة الجبل الجليدي منصة قفز أخرى على ارتفاع أدنى مع مساحة للجلوس والاستمتاع بحمام شمسي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز