حتى 130 مليون دولار لم تغير حياتهما

المصدر: (دبي - البيان)

رغم أنهما فازا بجائزة كبيرة، تقدر بـ 105 ملايين جنيه إسترليني (130 مليون دولار أمريكي) قبل 7 أشهر، غير أن نمط حياتهما المتواضع لم يتغير حتى الآن، وسط دهشة الكثير من الأصدقاء.

فبحسب صحيفة «الصن» البريطانية، لا يزال ستيف طومسون (42 عاماً)، وزوجته لينكا (41 عاماً)، يعيشان في منزلهما المتواضع، مع أطفالهما الثلاثة، رغم أنهما دخلا عالم الأثرياء بثروة كبيرة نسبياً.

ولم يطرأ أي تغيير على حياة ستيف، سوى شرائه سيارة فان مستعملة، في حين اشترت زوجته سيارة اقتصادية. وأعرب أصدقاء عن حيرتهم من عدم رغبة الزوجين بالانتقال إلى منزل أكبر، خاصة أن ابنيهما المراهقين، يتشاركان نفس غرفة النوم.

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