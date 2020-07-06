ثوب تخرّج يستلهم «كورونا»

المصدر: (إعداد ـ فاتن صبح)

تحفة فنية هو فستان حفل التخرج الذي صممته الأمريكية بيتون مانكر من الشريط اللاصق وجعلت موضوعه «كورونا».

ومنذ يناير انطلقت ابنة الأعوام الـ18 في رحلة صنع فستان مصنوع بكليته من الشريط اللاصق للفوز بمنحة مدرسية، إلا أن فيروس كورونا ظهر بعد عدة أسابيع، فلم يلغ حفل التخرج فقط، بل حرمها من متابعة عامها الدراسي. لكن مانكر لم تردعها حقيقة عدم تمكنها من ارتداء الفستان في حفل تخرج، وشعرت بإلهام يحثها على ابتكار تصميم «يوثق جزءاً من التاريخ».

يتميز فستان كورونا بصور متعددة تصوّر الحياة في ظل الجائحة، وقد بدأ التصور الذي وضعته لتصميمها من رغبة في إظهار تجربتها الخاصة، حيث تمثل عاماً لا ينسى ومشاهد نابضة للطلاب الذين يحضرون حفل تخرّج عن بعد.

وقد تطورت أفكار مانكر مع تواصل تأثير الفيروس على العالم أجمع. ظهرت على الفستان صورة لأشخاص يهربون من فيروس كورونا في محاولة لإظهار تفاديهم الإصابة، وشكلت التصاميم الأخـــــرى على الفستان التفاتةً لطاقـــم الصفـــوف الأولى في المواجهة.

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