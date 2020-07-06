كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

دفع رجل هندي نحو أربعة آلاف دولار مقابل كمامة من الذهب، لتقيه من «كوفيد 19»، كما يعتقد، أو كما يأمل بالأحرى، إذ إنه يتخوف من أنها ربما لن تفيده في ردع هذا الوباء القاتل. وأشار رجل الأعمال، شانكار كورهادي، من مدينة بونا في غربي الهند، إلى أن الكمامة تلك، مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراماً) وقد أمضى الحرفيون 8 أيام لإنجازها.

ويقول معلقاً: «إنها كمامة رقيقة مع مسامات تساعدني على التنفس، ولكنني لست واثقاً من فعاليتها في حمايتي». وفي الحالات العادية، يعشق كورهادي الخروج من بيته محملاً بالذهب، إذ يتزين بحوالي كيلوغرام من الذهب (أساور وقلادات وخواتم يرتديها في أصابع يده اليمنى). ويؤكد أن الناس تتهافت لالتقاط الصور معه.

وأوضح كورهادي، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن رجل يضع كمامة من الفضة. وقد فرضت الهند على سكانها وضع الكمامة سعيا لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

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