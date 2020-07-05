تحذير من تعقيم الكتب بالميكروويف

المصدر: دبي - البيان

أصدرت المكتبات الأمريكية مؤخراً تحذيرات حول وضع الكتب في الميكروويف، بعد أن لاحظت إقدام أشخاص على تمزيق الكتب المستعارة وتسخينها، معتقدين أنها طريقة مثلى لتعقيمها ضد الفيروسات التاجية.

ونقلاً عن مواقع إخبارية، ناشدت مكتبة «تامبا باي» بفلوريدا الأمريكية أعضاءها الامتناع عن هذا السلوك، وقالت في حسابها ضمن «فيسبوك»: «يرجى عدم محاولة تسخين المواد المكتبية بالموجات الدقيقة، لأن بعض المواد التي تتضمنها الكتب قد تؤدي لاشتعالها بالنيران..ابقوا بأمان». وفي محاولة لطمأنة القراء، ذكّرت المكتبة الناس باتباعها إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض بحجز جميع الكتب مدة 72 ساعة قبل إعارتها.

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