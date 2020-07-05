التصاميم الداخلية في مباني دبي تغازل رونق معمارها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لعب التصميم الداخلي في دبي دوراً بارزاً في الإضاءة على الجمال المعماري لمباني المدينة، وفي إضفاء لمسة فريدة على شققها وفنادقها وشركاتها ومطاعمها.

وأجرت مجلة تصميم متخصصة، أخيراً، مقابلة مع مؤسسي إحدى شركات التصميم الداخلي في دبي: استديو «4 سبايس»، للإضاءة على نهج التصميم هذا، والذي يتمحور حول الإنسان، ودمج التصاميم بتفاصيل الحياة اليومية بسلاسة وفاعلية. وكان الاستديو، على مدى العقد الماضي، قد تعامل مع كل أنواع المشاريع، في تصاميم وصفتها المجلة بأنها كانت تتحدى «الوضع القائم» وتعمل على «توسيع حدود التصميم الداخلي التقليدي».

يصف فراس الصحن، نهج التصميم لدى الاستديو بأنه يسعى لدمج التصميم الداخلي بسلاسة في الحياة اليومية لشاغليه.

ويؤكد شريكه، أمجد حورية، سعيه للفرادة وسرد القصص على الدوام، مشيراً، كمثال على ذلك، إلى مقهى «كوفي تي» أو «القهوة الشاي» في دبي، الذي يتميز بتصميم داخلي تم تقسيمه بطريقة تشير إلى الاختيار الصعب بين مشروباته. كما تعاملت مشروعات الاستوديو، في دبي، بحرفية وفاعلية، مع تأثيرات (كوفيد 19) على التصاميم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز